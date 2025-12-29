Göztepe sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve oyuncular pas çalışması yaptı.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antremanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor