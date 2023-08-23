Göztepe Hentbol, Mehmet Aslan Kırdar'ı kadrosuna kattı

Göztepe Hentbol, sol oyun kurucu pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki oyuncu Mehmet Aslan Kırdar'ı transfer etti. Kulüp, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Göztepe Hentbol, sol oyun kurucu pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki oyuncu Mehmet Aslan Kırdar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Hentbol Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıla,r bu çerçevede kadrosunu 31 yaşındaki Mehmet Aslan Kırdar'la güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol oyun kurucu pozisyonunda oynayan 1992 doğumlu oyuncu Mehmet Aslan Kırdar ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Mehmet Aslan'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR