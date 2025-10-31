Göztepe, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor

SÜPER Lig'de üst üste deplasmanlarda oynadığı Alanyaspor ve Galatasaray maçlarından puan alamayan Göztepe yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de Galatasaray maçında kırmızı kart gören stoper Bokele'nin yanı sıra sakatlıkları süren sağ bek Ogün ve defans Godoi maçta forma giyemeyecek.

Tedavisi sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ise görev verilmesi halinde şans bulabilecek. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci ve 6'nci kategori 600, misafir tribünü 780 TL olarak satışa sunuldu.

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu'nun görevden ayrılmasıyla dümene geçen teknik direktör Volkan Demirel de bu sezon ilk maçına çıkacak. Göztepe 16 puanla 7'nci sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 8 puan ve averajla düşme potasının bir basamak üzerinde.