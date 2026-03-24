Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenman yapan futbolcular, hazırlıklara hız verdi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe maçı, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı