Göztepe, Genç Golcüsünü Boluspor'a Gönderdi

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç futbolcusu İbrahim Sabra'yı Boluspor'a kiralık olarak gönderdi. 19 yaşındaki Ürdünlü golcü, Göztepe'de bu sezon 9 maça çıktı ancak ilk 11'de yer alamadı. Sakaryaspor'a da bir başka oyuncusunu gönderen Göztepe, geleceğe yatırım amacıyla Sabra'yı takıma kazandırmıştı.

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe bir yabancısını daha 1'inci Lig'e uğurladı. İlk olarak Brezilyalı sağ beki Ruan'ı Sakaryaspor'a veren sarı-kırmızılılar genç golcüsü İbrahim Sabra'yı da Boluspor'a gönderdi. Sezon başında Ürdan'ün Al Wihdat takımından transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu geleceğe yatırım amaçlı olarak takıma kazandırıldı. Bu sezon Göztepe'de 9 maça çıkan genç Ürdünlü hiç müsabakada ilk 11'de yer almadı. Sadece Beşiktaş maçında röveşata golüyle hafızalara kazınan Sabra ardından ağır bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 2 buçuk ay takımdan ayrı kalan oyuncu, ilk yarının son haftasında sahalara döndü. Göztepe'de toplam 91 dakika oynayan Sabra, sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak görev yapacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
