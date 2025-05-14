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Göztepe, Gelecek Sezonun Hazırlıklarına Başladı

Göztepe, Gelecek Sezonun Hazırlıklarına Başladı
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Göztepe, SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Takım, golcüsü Romulo'yu Avrupa'ya transfer etmeye hazırlanırken, Kuryu Matsuki ve Juan Silva'nın geleceği belirsiz. Southampton'ın oyuncuları için yeni sezonda hazırlık kampına katılma olasılıkları düşünülüyor. Ayrıca, Göztepe Joe Aribo ile ilgileniyor.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Golcüsü Romulo'yu en az 15 milyon Euro bedelle Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda orta saha Kuryu Matsuki ve golcü Juan Silva'nın geleceği de merak konusu oldu. Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'ın bonservisli oyuncuları olan Matsuki ve Juan'ın yeni sezonda takımda kalmasının zor olduğu bildirildi. Gelecek sezon Championship'te boy gösterecek Southampton takımının Matsuki ve Juan'ı hazırlık kampına dahil edeceği ifade edildi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un ise özellikle Juan'ın bir sezon daha takımda kalmasında ısrarcı olduğu bildirildi. Southampton'ın ise yeni sezonda bir kez daha Premier Lig'e yükselmek adına iddialı bir kadro kurmak istediği ve iki oyuncudan faydalanmayı düşündüğü kaydedildi. Göztepe'nin ise Southampton'ın İngiliz asıllı Nijeryalı orta saha oyuncusu Joe Aribo ile ilgilendiği ifade edildi. Merkez orta saha, 10 numara ve kanatlarda oynama özelliği olan 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Bu sezon Premier Lig'de 32 maça çıkan Aribo 3 kez fileleri havalandırdı. Aribo, Nijerya Milli Takımı ile 27 müsabakaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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