Trendyol Süper Lig: Göztepe: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Göztepe'nin gollerini Myenty Abena (k.k.) ve Jeferson kaydetti, Gaziantep FK'nin tek golü ise Mohamed Bayo'dan geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Bayo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top dışarı çıktı.

57. dakikada Kozlowski'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in pasında Bayo, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Camara'nın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

80. dakikada sağ kanattan Antunes'in köşe atışında kale önünde Jeferson, kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan

Göztepe: Mateusz Lis, Allan (Taha Altıkardeş dk. 69), Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 89), Anthony Dennis (Musah Mohammed dk. 83), Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes (Uğur Kaan Yıldız dk. 89), Jeferson (Guilherme Luiz dk. 83), Juan

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, İsmail Köybaşı, Ege Yıldırım, Yusuf Ali Şirin

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Drissa Camara (Christopher Lungoyi dk. 86), Victor Gidado (Ali Osman Kalın dk. 90), Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski (Karamba Gassama dk. 86), Alexandru Maxim, Mohamed Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Ali Mevran Ablak

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Goller: Myenty Abena (dk. 4 k.k.), Jeferson (dk. 80) (Göztepe), Mohamed Bayo (dk. 56) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Novatus Miroshi, Heliton (Göztepe), Mohamed Bayo, Victor Gidado (Gaziantep FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
