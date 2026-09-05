Göztepe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum değişimleriyle tamamlandı.

Göztepe ile Gaziantep FK, 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kaynak: AA