Haberler

Göztepe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum değişimleriyle tamamlandı.

Göztepe ile Gaziantep FK, 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştü: Durum basit değil

Dünyanın nefesini tutup beklediği görüşmede ilk mesaj umutları kırdı
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
“Yetkim var” diye kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay!

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular