Göztepe-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, kendi oyun şekilleriyle oyunu çevirmek için mücadele ettiklerini ancak kırmızı kartın ardından maçın kendileri için bittiğini belirtti.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'de bulunduğu 3 senedir en kötü 45 dakikayı yaşadığını söyledi.

Kendileri adına tüm kötü şeylerin maçın ilk 45 dakikasında yaşandığını belirten Stoilov, "Yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunun bu bölümünde yaptık. Gerçekten sahada Göztepe'nin oyun şeklini hiçbir şekilde yansıtamadık. Aynı zamanda hem ofansta hem de defansta bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Sadece savunmada değil, öndeki oyuncularımız da bütün ikili mücadeleleri kaybetti ve bu bize büyük bir sıkıntı yaşattı." dedi.

Maçın ikinci yarısına daha güçlü bir şekilde başladıklarını aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Kendi oyun şeklimizle oyunu çevirmek için mücadele ettik ama kırmızı kartın ardından bizim için maç bitti diyebiliriz. Şimdi gerçekten çok zor ve tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz hep beraber. Bunu çevirmenin tek yolu şu anda aklımızı iyi bir şekilde kullanmak ve aynı zamanda çok sıkı bir şekilde çalışmak. Herkesin, bütün oyuncuların daha iyi bir performans sergilemesi ve bütün Göztepe ailesinin birlik olması lazım. Bu, bizim adımıza gerçekten çok önemli. Çünkü bu zor süreç sadece oyuncular ya da hocalar için değil, bütün Göztepe ailesi için zor ve tehlikeli bir süreç. Biz bu sürecin içerisinden sadece hep beraber olursak çıkabiliriz."

Stoilov, sakatlığı bulunan stoperlerin savunma hattına geri dönmesinin çok önemli olduğunu, çok fazla gol yediklerini ve bunun kendilerine zarar verdiğini aktardı.

Bu tarz süreçleri yönetmek adına yeterince tecrübeli bir teknik direktör olduğunu kaydeden Stoilov, "Bir oyuncunun hata yapması önemli değil. Özellikle Ege ile ilgili konuşursak bence bugün diğer savunmacılar Ege'den daha fazla hata yaptı. Ama ben onun mental olarak psikolojisini korumak adına böyle bir değişikliğe gittim. Kaleci Lukas ile ilgili olarak da değişiklik kararını hoca olarak ben verdim. Ona karşı olan reaksiyonu, taraftarların verdiği reaksiyonu gördüm. Bunun onu kötü etkilediğini ve takımı da kötü etkilediğini düşündüğüm için böyle bir değişikliğe gittim." ifadelerini kullandı.

Stoilov, birlikteliğin önemine vurgu yaparak, Göztepe'yi seven herkesin takıma destek olması gerektiğini, olumsuz sürecin içinden ancak bu şekilde çıkabileceklerini dile getirdi.

Gol yemelerinin sadece savunma hattında sorun olduğu anlamına gelmediğini aktaran Stoilov, şöyle devam etti:

"Benim her zaman belirttiğim gibi savunma santrforlarla başlıyor. Sonko ve Godoi sakatlıktan dönünce defansif anlamda çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Onlar takımla beraber hazırlık kampını geçirdi. Zaten Godoi, takımı çok iyi tanıyan bir oyuncu. Kesinlikle onların dönüşüyle beraber savunma hattında çok daha istikrarlı olacağımıza inanıyorum. Taha ve Ege aslında çok genç oyuncular. Belki de onların üzerinde şu anda biraz fazla baskı var. Burada aynı zamanda geride Bokele var. Bokele de bizimle uzun süredir oynayan tecrübeli bir oyuncu. Biraz önce belirttiğim gibi aslında oradaki gerçek gücümüz sakatlıktan dönen oyuncularımız geriye gelince ortaya çıkacak."

Stoilov, son transferin defans oyuncusu değil de orta sahaya yapılmasına ilişkin soru üzerine de stoper almayı düşündüklerini ancak istedikleri seviyede futbolcu bulamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA