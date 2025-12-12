Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve duran top organizasyonları çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor