Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana pas ve şut çalışmalarıyla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
İzmir temsilcisi, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor