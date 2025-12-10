Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları çalıştı.

İzmir temsilcisi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.