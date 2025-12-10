Haberler

Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda yapacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları çalıştı.

İzmir temsilcisi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

