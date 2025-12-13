Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında

SÜPER Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Avrupa potasındaki Göztepe yarın 16'ncı hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Ev sahibi Gaziantep Fk'da kart cezalıları orta saha Badou Ndiaye, Alexandru Maxim ve golcü Yusuf Kabadayi müsabakada forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Brezilyalı orta saha Rhaldney görev alamayacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süren sakatlığını atlatan ve takımlar çalışmalara başlayan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Haftaya 26 puanla 4'üncü basamakta yer alan Göztepe bu sezon oynadığı 8 deplasman maçının 4'ünü kazanıp 2 beraberlik aldı. 2 karşılaşmasını ise kaybeden Göz-Göz dış sahada 14 puan topladı. 23 puanla 7'nci basamaktaki Gaziantep FK ise evinde 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederek 11 puanı hanesine yazdırdı.