Göztepe - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Golsüz Berabere Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, iki takımın da gol atamadığı 0-0'lık skorla sona erdi. İlk yarıda birçok fırsat değerlendirilmedi.
- Trendyol Süper Lig : Göztepe: 0 - Galatasaray : 0 (İlk yarı)
İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
6. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun şutunda top yandan auta çıktı.
24. dakikada Tijanic'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Günay topu kornere çeldi.
27. dakikada sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ön direkte Koray'ın kafayla aşırttığı topa arka direkte Romulo kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
43. dakikada Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.