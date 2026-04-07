Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta yarın Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışarak hazırlıklarını bitirdi.

Göztepe-Galatasaray maçı, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak.