Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Göztepe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Galatasaray Daikin: Frantti, Timmerman, Grobelna, Aslı Tecimer, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, İlkin Aydın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Bongaerts, Carutasu)
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)
Setler: 21-25, 20-25, 20-25
Süre: 77 dakika (26, 26, 25)
