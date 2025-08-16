Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi olay! Polis tomayla müdahale etti

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşması olan Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesinde olaylar çıktı. Tomalar müdahale ederken, emniyet güçleri de olayların büyümesini engelledi.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesinde olaylar çıktı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE YÖNELDİLER

Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelmesiyle deplasman tribününe yöneldi. Deplasman otobüsleri geldiği sırada bazı Göztepe taraftarları otobüslerin geldiği yöne gitmek istemesinin ardından müdahale başladı.

TOMA İLE SU VE BİBER GAZI SIKILDI

Taraftarlara İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı sıkıldı. Emniyet güçleri olaylar büyümeden ortamı yatıştırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
