Göztepe - Fenerbahçe Maçı İçin İzmir'de Trafik Önlemleri
Süper Lig'de yarınki Göztepe - Fenerbahçe maçı nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü, Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde çeşitli trafik düzenlemeleri yapacak.

SÜPER Lig'de yarın saat 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı için İzmir Emniyet Müdürlüğü trafikte önlemler alacak. Müsabaka nedeniyle Gürsel Aksel Stadyumu çevresindeki 15 Sokak, 18 Sokak, 20/3 Sokak, Gürsel Aksel Caddesi'nin Mithapaşa Caddesi ile İnönü Caddesi kesişimi arasında kalan kısmı parklandırmalardan arındırılarak araç trafiğine kapatılacak. Fahrettin Altay Meydanı'ndan Göztepe istikametine ise Mithatpaşa Caddesi üzerinden akım verilmeyecek olup, trafik akımı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na ve İnönü Caddesi'ne yönlendirilecek. Ayrıca İnönü Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı'ndan 18 Sokak'a kadar olan kısmı ile Mithatpaşa Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı'ndan 19/1 Sokak'a kadar olan kısmı parklandırmalardan arındırılacak.

