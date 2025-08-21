Göztepe, Fatih Karagümrük ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Göztepe, Fatih Karagümrük ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Göztepe, sezon öncesi sakatlığı bulunan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmadan maça çıkacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.

Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

Süper Lig'e ilk 2 haftada kalesinde gol görmeyen İzmir temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0yenerken sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

İzmir temsilcisi, ilk 2 haftada topladığı 4 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hazırlıklar tamamlandı

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda taktiksel oyun ve duran top organizasyonları çalışan sarı-kırmızılılar, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu
