Göztepe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, ikas Eyüpspor ile karşılaşmak üzere antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımın hazırlıkları hakkında bilgi verdi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Göztepe, 28 Şubat Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör