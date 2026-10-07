Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi çalışmalarını Stoilov yönetiminde sürdürdü

Göztepe, Eyüpspor deplasmanı öncesi çalışmalarını Stoilov yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, sabah kuvvet ve dayanıklılık, akşam ise pas ve taktik çalışmaları yaptı; hazırlıklar yarın sürecek.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise 1'e 1 pas ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA