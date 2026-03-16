Göztepe'den gidenler golleri sıraladı

SÜPER Lig'de evinde Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Göztepe'nin ara dönemde yollarını ayırdığı oyuncular yeni takımlarında golleri sıralamaya başladı. Sarı-kırmızılıların 5+1 milyon Euro'ya Beşiktaş'a sattığı Beninli 10 numara Junior Olaitan, son olarak deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında siyah-beyazlıların ilk golünü kaydetti. Toplam 6 maça çıktığı Beşiktaş'ta ilk golünü ise Göztepe'ye atan Olaitan, siyah-beyazlılarda gol sayısını 2'ye çıkardı. Beşiktaş bu galibiyetle Avrupa hattında 4'üncü sıradaki yerini devraldığı Göztepe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Göz-Göz'ün devre arasında Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımına kiraladığı Ürdünlü forvet İbrahim Sabra da üst üste fileleri havalandırdı. İlk olarak 7 Mart'ta NK Varazdin maçında Lokomotiva Zagreb'e gol kazandıran 19 yaşındaki golcü, son Hajduk Split maçını da boş geçmedi. Sabra, Hırvat temsilcisiyle çıktığı 4 maçta 2 gol atmayı başardı. Göztepe'nin 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'a verdiği Brezilyalı sağ bek Ruan da takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü attı.

SADECE ANTUNES GOL ATTI

Vanspor'u konuk eden Sakaryaspor, 90+4'üncü dakikada Ruan'ın attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ruan, attığı golden sonra formasını çıkarıp sevincini yaşadı, ancak ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göztepe, ikinci yarı öncesi kadrosuna kattığı hücum oyuncularından ise sadece 1 gol katkısı gördü. Brezilyalı golcüler Jeferson ve Luiz'in yanı sıra İsviçreli Antunes ile Bulgar Krastev'i alan Göztepe'de sadece Antunes 1 defa fileleri sarstı. Krastev ise 1 asist yaparken Brezilyalı forvetler şu ana kadar sessiz kaldı.

