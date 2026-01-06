Göztepe, Gençlerbirliği'nden Erhan Erentürk'ün peşinde

Göztepe, Gençlerbirliği'nin 30 yaşındaki file bekçisi Erhan Erentürk'ü kadrosuna katmak istiyor.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Göztepe, teknik heyetin raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmaya başladı. İlk olarak İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ardından forvet hattını 20 yaşındaki Guilherme Luiz ile güçlendirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, bu kez kaleci takviyesi için harekete geçti. Mateusz Lis'in arkasında görev alabilecek, yoğun fikstür ve muhtemel sakatlık durumlarında kaleyi devralabilecek bir isim arayan Göztepe'nin, Gençlerbirliği forması giyen Erhan Erentürk ile ilgilendiği öğrenildi. Ankara temsilcisiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transferi için girişimlerin başladığı ifade edildi.

Sezona Trendyol Süper Lig'de ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olarak başlayan Erhan Erentürk, Kasım 2025'te Göztepe deplasmanında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından formasından uzak kaldı. Deneyimli kalecinin, doğup büyüdüğü şehir olan İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Karşıyaka altyapısından yetişen Erhan Erentürk, yeşil-kırmızılılarda 4 sezon top koştururken, Altınordu'da da 3 sezon görev yaptı.