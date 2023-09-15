Göztepe, Ensar Aksakal'ı kiraladı

Göztepe, Hertha BSC forması giyen Ensar Aksakal'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Transferde hareketli günler geçiren İzmir ekibi, hücum hattına takviye yapmaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Alman ekibi Hertha Berlin'den Ensar Aksakal'ı kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2001 doğumlu hücum oyuncusu Ensar Aksakal ve kulübü Hertha BSC ile oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.