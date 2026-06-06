Göztepe potada transfere başladı
Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off yarı finali oynayan Göztepe, Gaziantep Basketbol'dan genç guard Emir Arda Sivas'ı kadrosuna kattı.
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off yarı finali oynayan Göztepe transferde Gaziantep Basketbol'dan Emir Arda Sivas'ı kadrosuna kattı. Genç milli takımlarda önemli görev alan 21 yaşında, 1.83 boyundaki guard geçen sezon Gaziantep ekibinde ligde 8.4 sayı, 2.8 ribaund, 4.5 asist ortalamaları tutturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı