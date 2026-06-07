Göztepe potada takviye yaptı

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Emir Arda Sivas ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2005 doğumlu, 1.83m boyunda, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Emir Arda Sivas ile anlaşmaya vardık. Altyapısından yetiştiği Gaziantep Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde başarılı performanslar sergileyen Emir Arda, U18 Milli Takımımızla Avrupa ikinciliği, U19 Milli Takımımızla Dünya üçüncülüğü elde ederken bu başarıların önemli parçalarından biri oldu. Ayrıca U20 Milli Takımımızda da ay-yıldızlı formayı giydi. Emir Arda Sivas'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı