Göztepe filede nefes aldı

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, son 2 maçında galip gelerek düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşıyor. Geçen pazar evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 6 haftalık mağlubiyet serisini sona erdiren İzmir temsilcisi dün de hafta içi mesaisinde deplasmanda son sıradaki Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Ligde 10 maç sonunda 3 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, son 2 takımın yer aldığı düşme potasından çıktı. Göztepe ligde cumartesi günü seyircisi önünde 7 galibiyeti bulunan 4'üncü sıradaki Eczacıbaşı ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle salondan çıkarılan taraftarlar bu müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor