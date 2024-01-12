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Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Göztepe'nin gollerini Tijanic ve Ahmet Ildız atarken, Sakaryaspor'un tek golünü Kasongo kaydetti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Bülent Uzun, Rotman (Dk. 73 Simon), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Kasongo), Del Valle, Erdi Dikmen

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Traore (Dk. 67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90 Ümit Akdağ), İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Nielsen (Dk. 90 Heliton), Yalçın Kayan (Dk. 76 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 76 Ramon Pascal), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 8 Tijanic, Dk. 78 Ahmet Ildız (Göztepe), Dk. 90+3 Kasongo ( Sakaryaspor )

Sarı kart: Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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