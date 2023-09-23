Göztepe, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 yendi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Göztepe'den Celil Yüksel attı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Domgjonas, Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Tugay Kacar (Dk. 84 Doğukan Emeksiz), Burak Altıparmak, Korenica (Dk. 85 Gakpa), Topalli (Dk. 66 Diallo), Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Lima
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 73 Celil Yüksel), Yunus Emre Gedik, Palmer (Dk. 61 Traore), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), Mamah (Dk. 74 Tarkan Serbest), Diouf
Gol: Dk. 88 Celil Yüksel (Göztepe)
Sarı Kartlar: Dk. 42 Domgjonas ( Manisa FK), Dk. 42 Lis, Dk. 75 Kokovic (teknik direktör), Dk. 82 Traore (Göztepe)
Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Graovac ( Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 yendi.