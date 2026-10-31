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Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Süper Lig'de 10. haftayı kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 45+1'de Guendouzi ile öne geçtiği maçta Göztepe, 76. dakikada Armstrong ve 78. dakikada Henrique'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Fenerbahçe : Ederson, Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Skriniar, Oppong (Dk. 84 Yiğit Efe Demir), Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Oğuz Aydın (Dk. 84 Nene), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Muric), Lukaku

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sundberg, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 90+2 Efkan Bekiroğlu), Miroshi (Dk. 90+2 Allan), Antunes (Dk. 74 Anjorin), Janderson (Dk. 65 Henrique), Juan (Dk. 74 Armstrong)

Goller: Dk. 45+1 Guendouzi ( Fenerbahçe ), Dk. 76 Armstrong, Dk. 78 Henrique (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Kante, Dk. 42 Semedo ( Fenerbahçe ), Dk. 39 Antunes, Dk. 47 Akonnor, Dk. 89 Taha Altıkardeş, Dk. 90+4 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe karşısında ilk yarısını geride tamamladığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

49. dakikada Ederson'un hatalı pasında topu alan Arda Okan Kurtulan, kale sahası içindeki Juan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

64. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı ıska geçti.

69. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Juan'ın kafayla müdehalesi sonrası arka direğe hareketlenen Miroshi, yakın mesafeden topa dokunamadı.

71. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu tekrar alan Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

76. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topu uzaklaştırmak isteyen Guendouzi'nin ters vuruşunda Armstrong, Skriniar'ı müdehalesine rağmen geçerek topu kaptı. Ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada Göztepe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Anjorin'in ön direğe ortaladığı topa yüklesen Henrique, meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 1-2.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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