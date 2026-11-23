(ERZURUM) - Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yı Efkan Bekiroğlu'nun 70'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Göztepe puanını 18'e yükseltirken Erzurumspor FK 14 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Göztepe, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Efkan Bekiroğlu'nun kaydettiği golle öne geçen Göztepe, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Göztepe ligdeki puanını 18'e yükseltti. Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.