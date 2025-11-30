Göztepe'den 4 dakika içerisinde inanılmaz geri dönüş
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 4 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
- Göztepe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
- Göztepe, ligde 26 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-1 kazandı.
4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Antalyaspor'un golü 40. dakikada Veysel Sarı'dan geldi. Konuk ekip Göztepe, Taha Altıkardeş'in 48. dakikada attığı golle skora denge getirdi. Bu golün ardından baskısını artıran sarı-kırmızılılar,52. dakikada Juan'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maçı kazandı.
DÖRDÜNCÜ SIRAYA OTURDU
Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Göztepe, ligde dördüncü sıraya oturdu. Son 9 maçta sadece 1 kez kazanan Antalyaspor, 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.