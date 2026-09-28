Göztepe'de Sundberg ve Miroshi iyileşti, Eyüpspor deplasman mesaisi başladı

TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayan Göztepe haftalardır takımdan ayrı kalan sakat oyuncularına kavuştu. Sarı-kırmızılılarda 8 Ağustos tarihinde Trabzonspor'la oynanan özel maçta sakatlanan ve hiçbir lig maçında forma giyemeyen Gambiyalı stoper Sonko Sundberg tamamen iyileşti. İlk idmanda takımla çalışmalara başlayan Sundberg'in durumu teknik ekibi rahatlattı. Son iki maçı sakatlığından dolayı kaçıran Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi de tamamen iyileşti.

Miroshi de takımla çalışmaların tamamında yer aldı. Ligin 2'nci haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve son 4 müsabakada forma giyemeyen Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin de iyileşme aşamasında olduğu bildirildi. Godoi'nin son tedavilerini gerçekleştirdiği ve bu hafta içinde takımla idmanlarda yer alacağı bildirildi. 2 kritik oyuncusunun takıma dönmesiyle rahat nefes alan teknik direktör Stanimir Stoilov, Godoi'nin de gelmesiyle uzun sürenin ardından ilk kez tam kadro çalışmış olacak. Sağ bek Ogün Bayrak da 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı