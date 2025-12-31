Haberler

Göztepe'de rekorların yılı

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Göztepe, bu sezon gösterdiği defans performansıyla dikkat çekiyor. Oynadığı 17 maçta sadece 9 gol yiyen Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı oldu. İzmir ekibi, 17 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermedi. Göztepe, bu performansıyla Avrupa'nın en üst liglerinde en az gol yiyen takımlar arasına girdi.

  • Göztepe, Süper Lig'de 17 maçta kalesinde yalnızca 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.
  • Göztepe, Süper Lig'deki tarihinin en az gole geçit verdiği devreyi geçirdi.
  • Göztepe, oynadığı 17 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermedi.

Süper Lig'de devreyi 32 puanla dördüncü sırada tamamlayıp 55 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele etme potasında olan Göztepe, defanstaki performansıyla da tarih yazdı.

GÖZTEPE KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Bu sezon oynadığı 17 lig maçında kalesinde yalnız 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göz-Göz, Süper Lig'deki tarihinin en az gole geçit verdiği devresini geçirdi.

AVRUPA'NIN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN

Oynadığı 17 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermeyerek bu alanda da ligin zirvesinde yer alan İzmir ekibi, Avrupa'nın en üst liglerde en az gol yiyen takımlarından oldu.

GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR

Sarı-kırmızılı ekip ligde galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor ile berabere biten Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında gol yemedi. Defanstaki performansı dört dörtlük olan Göztepe ara transfer döneminde özellikle alternatif kalmayan hücum hattını takviye edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
