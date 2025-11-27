Göztepe'de Miroshi İlk 11'e Yükseldi

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Antalyaspor'un rakibi olacak Göztepe'nin geçen sezonda bu yana joker oyuncusu olan Novatus Miroshi son maçlarda formayı kaptı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un sol stoper, sol bek ve orta saha olarak değerlendirdiği Tanzanyalı futbolcu, Brezilyalı Rhaldney'in formdan düşmesinin ardından ilk 11'e monte edildi. Bu sezon genelde maçlara yedek başlayan Miroshi, Kasımpaşa (D) ve Kocaelispor müsabakalarına ilk 11'de çıktı.

Orta sahada Njeryalı Anthony Dennis ile birlikte mücadele eden 23 yaşındaki oyuncu teknik ekipten geçer not aldı. Rhaldney ise ilk 11 haftanın tüm maçlarında ilk 11'de görev yaptı. Ancak son karşılaşmalarda kızağa çekilen Rhaldney, Kasımpaşa ve Kocaelispor sınavlarından sadece 25 dakika şans bulabildi. Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sarı kart cezası sona eren sağ kanat Arda Okan takıma döndü. Sakatlığı süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın ise bu hafta da görev yapması beklenmiyor.