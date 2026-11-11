Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe'de Matos ve Anjorin ikilisi geride kalan haftalarda ilk 11'de yer alamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe'de Matos ve Anjorin ikilisi geride kalan haftalarda ilk 11'de yer alamadı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'de Alex Matos ve Tino Anjorin ikilisi, geride kalan haftalarda ilk 11'i zorlayamadı. Matos 8 maçın 4'ünde ilk 11'de yer alıp 282 dakikada 1 gol atarken Anjorin 8 maçta 163 dakika sahada kalıp 1 asist yaptı.

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 yenilip milli araya 15 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'nin İngiliz orta saha oyuncuları Alex Matos ve Tino Anjorin geride kalan haftalarda ilk 11'i zorlayamadı. Sezon başında Championship ekibi Sheffield United takımından gelen 22 yaşındaki Matos, ilk haftalarda ilk 11'de şans bulsa da ardından kulübeye çekildi.

Toplam 8 maçın 4'ünde adı ilk 11'e yazılan Matos 6'ncı haftadan sonra kulübede bekledi. Toplam 4 müsabakada seremoniye çıkan oyuncu toplam 282 dakika süre alıp 1 gol atabildi. Orta sahada Miroshi ve Rhaldney'i tercih eden teknik direktör Stanimir Stoilov, İngilizleri hamle oyuncusu olarak değerlendirdi.

İtalyan ekibi Torino'dan gelen Anjorin ise bu sezon hiç ilk 11'de sahaya çıkamadı. 8 maçta görev alıp 163 dakika sahada kalan 24 yaşındaki orta saha 1 asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı
ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

Uçakta bomba paniği! Kokpite girmeye çalışan yolcu alarm verdirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-Konya yolunda EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı

Kontrolden çıkan EGO otobüsü devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

Ülkenin gençliği nereye gidiyor! Suçlarının cezası yaşlarından fazla
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü! Nedenini duyan şaştı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı126

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti