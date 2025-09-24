Göztepe'nin Golcülerinden Moral Bulma

SÜPER Lig'de cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de golcüler baskıyı kırdı. Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılarda özellikle Juan ve Sabra'nın ilk kez gol sevinci yaşaması teknik ekibi de oyuncuları da rahatlattı. İlk 5 haftada kaçırdığı goller ve Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen Juan siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Göztepe scout ekibinin Ürdün'de keşfettiği 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra da Beşiktaş müsabakasında attığı röveşata golüye tribünlerin kalbinde yer edindi. Transfer döneminde başka takıma kiralanması dahi gündeme gelen genç forvet son anda takımda kalarak rotasyonun önemli bir parçası oldu. Yeni yaz döneminde kadroya dahil edilen Brezilyalı golcü Janderson da geride kalan 6 maçta 1 gol atıp 2 asist yaparak takıma katkı sağladı. Golcülerinden verim almaya başlayan Göztepe, Eyüpspor deplasmanında da mutlak galibiyet beklentisine girdi.

EYÜPSPOR'DAN BİLET JESTİ

Eyüpspor Kulübü, Göztepe taraftarına büyük jestte bulundu. Maçın deplasman biletleri de dahil tüm biletlerinin Eyüpspor yönetim kurulu tarafından satın alındığı ve taraftarların karşılaşmayı ücretsiz izleyebileceğini açıkladı. İstanbul ekibinin, yüzde 5'lik deplasman kontenjanını da artırarak Göztepe'ye ikinci bir jest yapacağı öğrenildi. Biletlerin, e-bilet uygulamasından alınabileceği açıklandı.