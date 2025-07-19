Göztepe'de Brezilyalı Rüzgar: Yeni Transferler ve Kamp Keyfi

Göztepe'de Brezilyalı Rüzgar: Yeni Transferler ve Kamp Keyfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaparken, Brezilyalı futbolculara ağırlık veren transferlerle dikkat çekiyor. Takım, Brezilya'dan üç yeni oyuncu alarak kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca, oyuncular kamp sırasında golf keyfi yaptılar.

YENİ sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'de adeta Samba rüzgarı esiyor. Özellikle Sport Republic şirketinin futbol şubesini devralmasıyla Brezilyalı futbolculara transferlerde ağırlık veren sarı-kırmızılılarda 8 oyuncu takımda yer aldı. Göztepe bu sezon Brezilya'dan 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı. İlk olarak Operario takımından 32 yaşındaki stoper Allan Godoi ile sözleşme imzalayan Göztepe, Brezilya'dan ikinci transferini Vitoria'nın 26 yaşındaki forveti Janderson'u alarak gerçekleştirdi. Brezilya'ya adeta çıkarma yapan yönetim son olarak Atletico GO'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe, geçen sezon forma terleten sambacı oyuncuları Emersonn, Juan, Heliton ve Romulo'yu Slovenya kampına götürdü. Geçen sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan sol bek Djalma Silva da şu an takımda yer alıyor. Göztepe'nin Brezilyalı oyuncuları Slovenya'da golf keyfi yaptı. Heliton, Emersonn, Rhadlney, Janderson, Juan, Romulo ve Godoi yoğun idman ve maç programından fırsat bulup golf oynadı. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün transfer teklifinde bulunduğu golcü Romulo'nun kamp sonrasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Sınırımızdaki çatışmalar kontrolden çıktı! Ordu bölgeye konuşlanıyor
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı

YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

Canımız kimlere emanet! İzleyip görün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.