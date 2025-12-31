Göztepe filesinde Berre'ye veda

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe'de libero Berre İnce ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetimden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce'ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce" ifadelerine yer verildi. Berre ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu büyük taraftarın önünde sahaya çıkmak güzel bir duyguydu. Teşekkürler 35" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor