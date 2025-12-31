Haberler

Göztepe filesinde Berre'ye veda

Göztepe filesinde Berre'ye veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, libero Berre İnce ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, Berre'ye kariyerinde başarılar diledi.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe'de libero Berre İnce ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetimden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce'ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce" ifadelerine yer verildi. Berre ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu büyük taraftarın önünde sahaya çıkmak güzel bir duyguydu. Teşekkürler 35" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg hayatını kaybetti

John F. Kennedy'nin torunu hayatını kaybetti