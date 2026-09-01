Göztepe, Cherni'yi Nantes'a Kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Amin Cherni, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Amin Cherni, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandı.
Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştır. Başarılar Cherni." denildi.
25 yaşındaki Tunus Milli Takımı oyuncusu, geçen sezon başında sarı-kırmızılı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA