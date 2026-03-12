Haberler

Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Takım, şut çalışması ve taktiksel oyun ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.

Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi