Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Takım, şut çalışması ve taktiksel oyun ile hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.
Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör