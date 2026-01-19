Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda Miroshi'nin attığı golle Göztepe, rakibini 1-0 geride bıraktı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Ceyhun Sesigüzel

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Olaitan, Janderson, Juan

Çaykur Rizespor : Fofana, Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Laci, Augusto, Sowe

Gol: Dk. 39 Miroshi (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Bokele (Göztepe), Dk. 43 Augusto (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, İzmir temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Laci'nin şutu üstten auta çıktı.

34. dakikada Çaykur Rizespor'da köşe vuruşu kullanan Laci'nin penaltı noktası üzerine gelen vuruşunu, Heliton kafayla uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ kanatta Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına gelen topa, savunmada konuk ekipten Papanikolaou dokundu. Ceza sahasında Juan'ın gelişine vuruşunda seken top, sağ tarafta Miroshi'ye geldi. Miroshi'nin sert şutunda top filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı