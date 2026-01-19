Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda Miroshi'nin attığı golle Göztepe, rakibini 1-0 geride bıraktı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Ceyhun Sesigüzel
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Olaitan, Janderson, Juan
Çaykur Rizespor : Fofana, Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Laci, Augusto, Sowe
Gol: Dk. 39 Miroshi (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Bokele (Göztepe), Dk. 43 Augusto (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, İzmir temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
20. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Laci'nin şutu üstten auta çıktı.
34. dakikada Çaykur Rizespor'da köşe vuruşu kullanan Laci'nin penaltı noktası üzerine gelen vuruşunu, Heliton kafayla uzaklaştırdı.
39. dakikada sağ kanatta Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına gelen topa, savunmada konuk ekipten Papanikolaou dokundu. Ceza sahasında Juan'ın gelişine vuruşunda seken top, sağ tarafta Miroshi'ye geldi. Miroshi'nin sert şutunda top filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.