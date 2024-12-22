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Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Göztepe, aldığı bu galibiyetle evindeki namağlup unvanını sürdürdü.

(İZMİR)- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetti. Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmanın 25. dakikasında Novatus Dismas Miroshi'nin attığı golle ev sahibi Göztepe 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da baskılarını sürdüren Göztepe 71. dakikada David Tijanic'in golüyle 2-0 öne geçti. Novatus Dismas Miroshi dakika 78'de tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Dakika 90'da Göztepeli Romulo Jose Cardoso da Cruz ile çarpışan Çaykur Rize kalecisi Ivo Grbic ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Grbic'in yerine dakika 90+1'de Tarık Çetin girdi.

Göztepe, Çaykur Rize karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile evindeki namağlupluk serisini sürdürdü.

Kaynak: ANKA / Spor
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