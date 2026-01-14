Haberler

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov eşliğinde çalışmalar yapan takım, sabah antrenmanında pas ve istasyon çalışmaları yaptı, akşam ise orta ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına ısınmayla başlayan futbolcular, istasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Akşam antrenmanında orta ve şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla bitirdi.

Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...