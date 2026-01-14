Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov eşliğinde çalışmalar yapan takım, sabah antrenmanında pas ve istasyon çalışmaları yaptı, akşam ise orta ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına ısınmayla başlayan futbolcular, istasyon ve pas çalışmaları yaptı.
Akşam antrenmanında orta ve şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla bitirdi.
Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor