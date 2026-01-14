Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak'ta karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile başladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan oyuncular, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor