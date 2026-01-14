Haberler

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak'ta karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile başladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan oyuncular, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eve girenler, genç kadını korkunç halde buldu