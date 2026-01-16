Haberler

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi.

Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.???????

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
