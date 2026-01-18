Haberler

Göztepe ikinci yarıya sahasında başlayacak

Göztepe, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısına evinde Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Maçta sakat olan yeni transfer Alexis Antunes oynayamayacak, ancak yeni kadroda birkaç oyuncu ilk kez sahaya çıkacak.

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, 2025-2026 sezonun ikinci yarısına evinde Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Alexis Antunes müsabakada forma giyemeyecek. Göz-Göz'ün devre arasında kadrosuna dahil ettiği kaleci Şamil Öztürk, Brazilyalı golcüler Luiz ve Janderson, görev verilmesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin 750, 2'nci kategori 4 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 300, 4'üncü kategori bin 600, 5'inci ve 6'ncı kategori 690, misafir tribünü ise 890 TL olarak belirlendi. Sezonun ilk yarısında 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe 32 puan toplayıp yeni yıla 4'üncü sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 17 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor7u 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
