Göztepe, Çaykur Rizespor ile Karşılaşacak

SÜPER Lig'deki tek Ege temsilcisi Göztepe, 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte sezon öncesi Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat olan Ogün ile RB Leipzig'e satılması beklenen Romulo forma giymeyecek.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'la yoluna devam eden Göz-Göz, yeni sezon öncesi şimdiye kadar 8 as futbolcusuyla yollarını ayırarak 8 takviye yapmıştı. Geçen sezondan Nielsen, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Djalma Silva ve Tijanic'le yollarını ayıran, kaleci Arda'yı kiralık gönderip, Solet'in opsiyonunu kullanmayan Göztepe, transferde sağ bek Ruan Teixeira, stoper Godoi, ön libero Rhaldney, sol kanat Cherni, ofansif orta saha Efkan Bekiroğlu, sağ kanat Arda Okan Kurtulan ve golcü Janderson ile Sabra'yı almıştı.