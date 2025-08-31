Göztepe, Brezilyalı Yıldızlarla Kasasını Doldurdu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Konyaspor ile berabere kalarak girilen milli arada 8 puan topladı. Brezilyalı golcüleri Romulo ve Emersonn'u Avrupa'ya satarak toplamda 31.2 milyon euro gelir elde etti. Romulo, Bundesliga'daki ilk golünü attı.

SÜPER Lig'de evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp 4 maç sonunda milli araya 8 puan toplayarak giren yenilgisiz Göztepe, Brezilyalı golcülerinden gelen parayla kasasını doldurdu. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncusu Romulo ve Emersonn'u Avrupa'ya gönderdi ve 28 milyon euronun üzerinde bir gelir elde etti. Geçen sezondan bu yana transferin en gözde oyuncularından biri olan Romulo Cardoso geçtiğimiz günlerde resmen Leipzig'in futbolcusu oldu.

Transferde çok ısrarcı olan Alman kulübü ile 20 artı 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Kulüp rekorunu kıran transferin ardından bu kez Emersonn gelişmesi yaşandı. Geçen senenin devre arasında Romulo'nun da geldiği takım olan Atletico Paranaense'den transfer edilen 21 yaşındaki Emersonn'un yeni adresi Fransa oldu. Göztepe'de kısa bir süre forma giyen Brezilyalı golcünün transferi konusunda Lig 1 ekibi Toulouse ile anlaşma sağlandı.

ÖNEMLİ GELİR GELECEK

Toulouse'un Göztepe'ye 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca Emersonn'un sonraki sataşından da yüzde 15 pay alacak Göztepe iki futbolcudan büyük kar elde etti. Son Konyaspor müsabakasında kadroya alınmayan Emersonn, Göz-Göz'de 20 resmi maça çıktı. Oyuncu sadece 2 gol atarken, bu performansıyla Fransa'ya gitti. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin transferdeki başarısı ise camia tarafından övgüyle karşılandı.

ROMULO SİFTAH YAPTI

Göztepe'nin 20 artı 5 milyon euroya Alman ekibi Leipzig'e gönderdiği Brezilyalı golcü Romulo, Bundesliga'da ilk golünü attı. Brezilyalı yıldız, 2'nci haftada Leipzig'in evinde oynadığı Heidenheim müsabakasına ilk 11'de sahaya çıktı. Oyuncu, dakikalar 78'i gösterdiğinde fileleri havalandırdı. Taraftarı önünde ilk kez forma giyip gol sevinci yaşayan Romulo, maçın 2-0 kazanılmasında önemli rol oynadı.

