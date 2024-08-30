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Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Victor Hugo'yu kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Victor Hugo'yu transfer etti. Kulüp, oyuncunun satın alma opsiyonu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Victor Hugo, İzmir'de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo'yu kadrosuna dahil etti.

Daha önce Victor Hugo'nun kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşan Göztepe, bugün İzmir'de sağlık kontrolünden geçirilen Victor Hugo ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA / Spor

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